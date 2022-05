Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Tchouaméni !

Publié le 7 mai 2022 à 14h15 par Dan Marciano mis à jour le 7 mai 2022 à 14h42

Entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément a loué les qualités d'Aurélien Tchouaméni, auteur d'un doublé face au LOSC et courtisé par les plus grandes équipes européennes.

A la recherche d'un numéro huit box-to-box, le PSG a ciblé plusieurs profils, notamment celui d'Aurélien Tchouaméni. Lié à l'AS Monaco jusqu'en 2023, le milieu de terrain ne cesse d'impressionner. Sa côte devrait encore grimper après son doublé, inscrit face au LOSC ce vendredi (1-2). En plus du PSG, le Real Madrid et plusieurs équipes de Premier League auraient des vues sur Tchouaméni, qui se dirige vers un départ à la fin de la saison selon différents médias.

« Chaque mois, il franchit des étapes et il aura un grand futur »