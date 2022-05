Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane à l'origine d'un énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 7 mai 2022 à 11h45 par Dan Marciano

A Doha, certains estiment que la présence de Zinédine Zidane sur le banc du PSG pourrait pousser Kylian Mbappé à prolonger son contrat. Mais malheureusement pour le club parisien, ce dossier semble dans l'impasse.

La tendance s'inverse dans le dossier Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de mars, le joueur ne ferme plus la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG. Et à en croire Le Parisien, l'ailier aurait même pris la décision de repousser la proposition du Real Madrid et serait proche de prolonger son contrat de deux ans avec le club de la capitale. Pour convaincre Mbappé, les responsables du PSG auraient évoqué d'importants changements à venir en interne, notamment au poste d'entraîneur.

« Zidane, c'est le rêve du PSG pour convaincre Mbappé, mais... »