Mercato - PSG : Paul Pogba affiche une certitude pour son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau

Alors que le Manchester City de Pep Guardiola semblerait avoir fait irruption dans la course à la signature de Paul Pogba, Leonardo garderait toutes ses chances d’attirer le joueur de Manchester United au PSG. Explications.

Et si le Leonardo parvenait à mettre la main sur Paul Pogba ? À en croire les informations divulguées par Foot Mercato et Goal , le directeur sportif du PSG travaillerait en coulisse pour boucler la venue du milieu de terrain de Manchester United où son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain. Néanmoins, après la débâcle de ses Skyblues en demi-finale de Ligue des champions face au Real Madrid, Pep Guardiola semblerait avoir ouvert à nouveau le dossier Pogba pour un éventuel recrutement à Manchester City. De quoi faire trembler Leonardo et le PSG ? Tout resterait à faire.

Pogba ne prendra une décision pour son avenir qu’à la fin de la saison !