Mercato - PSG : Pogba, Milinkovic-Savic... Paredes n’aidera pas Leonardo !

Publié le 6 mai 2022 à 17h45 par Axel Cornic

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Leandro Paredes ne devrait pas vraiment rendre service au Paris Saint-Germain et surtout à Leonardo, avec certains de ses gros dossiers.

Le mercato estival commence dans plusieurs semaines, mais l’avenir de Leandro Paredes semble d’ores et déjà scellé. Pas vraiment en réussite depuis son arrivée en janvier 2019, l’Argentin devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, avec plusieurs pistes chaudes pour rebondir. L’une d’entre elles mènerait à la Juventus, qui a déjà essayé de le recruter par le passé, avec Massimiliano Allegri qui serait l’un de ses grands fans. Comme l'a avoué le joueur en personne, il a failli poser ses valises à Turin en 2011 et récemment encore il aurait pu rentrer dans une opération impliquant notamment Emre Can puis Mattia De Sciglio.

Paredes n’empêchera pas la Juve de lutter pour Pogba et Milinkovic-Savic