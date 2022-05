Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin se lance dans un énorme chantier pour cet été !

Publié le 6 mai 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien que l'incertitude règne concernant le futur de l'ASSE, Loïc Perrin est déjà très actif en coulisses afin de préparer la saison prochaine. Le coordinateur sportif des Verts aurait activé plusieurs dossiers à moindre coût en vue du mercato estival.

La fin de saison pour l'AS Saint-Etienne s'annonce particulièrement mouvementée. Et pour cause, le club du Forez est encore loin d'avoir assuré son maintien et pointe pour le moment à la place de barragiste avec deux points de retard sur Clermont, 17e. Par conséquent, l'ASSE s'apprête à vivre trois derniers matches très chauds pour sa survie en Ligue 1. En cas de barrages, il faudra ajouter deux autres rencontres. Et malgré l'incertitude qui plane concernant le futur des Verts, Loïc Perrin travaille déjà sur les contours du futur effectif de l'ASSE. Et pour cause, c'est un énorme chantier qui se présente au coordinateur sportif du club du Forez qui voit de nombreux joueurs arriver en fin de contrat. C'est le cas de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz, Eliaquim Mangala, Miguel Trauco, Joris Gnagnon, Assane Diousse, Bilal Benkhedim et Bakary Sako. Sans oublier les prêts qui arrivent également à leur terme à savoir Paul Bernardoni, Falaye Sacko, Sada Thioub, et Enzo Crivelli. Par conséquent, Loïc Perrin a déjà activé plusieurs pistes en vue de la saison prochaine.

L'ASSE a déjà plusieurs pistes pour cet été