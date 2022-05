Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes lance «l’opération ventes» de Leonardo !

Publié le 6 mai 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes devrait être l’un des premiers joueurs à quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival.

Avec le mercato estival qui approche à grands pas, les pistes les plus prestigieuses sont annoncées au Paris Saint-Germain. L’avenir de Kylian Mbappé devrait décider du visage de l’attaque la saison prochaine, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com que le PSG pourrait se tourner vers Erling Haaland ou Robert Lewandowski. En fin de contrat, Paul Pogba serait également l’un des gros objectifs pour le mercato estival, alors qu’en Italie on assure que Leonardo aurait relancé la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic, qu’il a souvent tenté de recruter par le passé. L’arrière garde n’est pas en reste avec les doutes autour de Sergio Ramos et même le poste de gardien devrait connaitre quelques changements, puisque le duo formé par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas devrait être cassé. Le PSG devrait toutefois se montrer très actif sur le marché des ventes également, puisque la liste des potentiels partants est très longue...

Allegri le veut à la Juventus, l’Inter voit en lui un remplaçant de luxe

Une première vente semble prendre forme selon la presse italienne. Voilà plusieurs semaines déjà que de l’autre côté des Alpes on parle d’un retour de Leandro Paredes en Serie A. Le milieu de terrain du PSG a été lié à son ancien club de l’AS Roma, mais désormais ce sont surtout la Juventus et l’Inter qui seraient en course pour le recruter. La Gazzetta dello Sport explique que Massimiliano Allegri serait un grand fan de l’Argentin, qu’il souhaiterait avoir sous ses ordres à Turin la saison prochaine avec un rôle de titulaire au poste de regista, même si la piste Jorginho semble être la grande priorité. Pour l’Inter la situation est quelque peu différente, puisque c’est plutôt un remplaçant de luxe qui est recherché et aucune grosse dépense ne devrait être dédié à ce dossier.

Le PSG espère récupérer entre 15 et 18M€