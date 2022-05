Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme geste de Luis Suarez pour son grand retour !

Publié le 6 mai 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Transféré du Barça à l'Atlético il y a presque deux ans, Luis Suarez serait prêt à faire son retour en Catalogne. D'ailleurs, El Pistolero serait même disposé à baisser son salaire pour faciliter son rapatriement au FC Barcelone.

Passé totalement à côté de sa saison 2019-2020, le FC Barcelone a décidé de se révolutionner totalement. Dans cette optique, le club catalan s'est débarrassé de plusieurs éléments de son effectif et de son organigramme, et notamment de Luis Suarez. Et après deux saisons à l'Atlético, El Pistolero pourrait faire son grand retour au Barça. En effet, selon El Chiringuito , Luis Suarez aimerait retrouver le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, l'international uruguayen serait même prêt à faire un énorme geste pour faciliter son retour en Catalogne.

Luis Suarez est prêt à baisser son salaire pour le Barça