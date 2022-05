Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Navas et Donnarumma ?

Publié le 2 mai 2022 à 13h45 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2022 à 13h48

Alors qu'un gardien semble condamné au départ cet été au PSG, il semblerait que le préférence de la direction se porte plutôt sur Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma entrant encore dans les plans du club de la capitale.

C’était l’un des gros coups du mercato d’été 2021, Gianluigi Donnarumma arrivait libre au PSG avec le statut de l’un des meilleurs gardiens du monde. Une arrivée qui a coupé l’herbe sous le pied du titulaire de l’époque Keylor Navas qui dorénavant est poussé vers la sortie : « Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre » , avait-il confié au micro de Canal+ , après la victoire du PSG à Angers (3-0) le 20 avril dernier. Mais qui de Navas ou Donnarumma quittera donc le club de la capitale cet été ?

Navas vers la sortie ?