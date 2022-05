Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pose les bases pour la première vente de l'été !

Publié le 6 mai 2022 à 16h45 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes pourrait être l’un des premiers joueurs à quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

Si tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé ou les éventuelles recrues de l’été, Leonardo devra surtout se concentrer sur un autre dossier : les ventes. L’effectif du Paris Saint-Germain est en effet extrêmement bien fourni à certains postes et un dégraissage devra donc avoir lieu, comme l’a d’ailleurs récemment expliqué L’Équipe . Plusieurs noms sont annoncés depuis quelques semaines, mais la presse italienne parle surtout de Leandro Paredes, qui semble avoir gardé une belle cote en Serie A. L’ancien de l’AS Roma serait en effet suivi par la Juventus ou encore l’Inter, deux clubs qui l’ont déjà approché par le passé.

Leonardo réclame entre 15 et 18M€