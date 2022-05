Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... L’avenir de Kylian Mbappé se décide maintenant !

Publié le 6 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Si le Paris Saint-Germain garde toutes ses chances, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’entourage de Kylian Mbappé devrait bientôt rencontrer le Real Madrid avec les prochains jours qui s’annoncent brûlants.

On rentre dans le sprint final. Alors que son avenir fait parler depuis un an, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision au cours des prochaines semaines, puisque son contrat se termine le 30 juin. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain garde une chance de le prolonger, mais la menace madrilène se fait toujours plus grande. Après l’avoir raté en 2017 puis l’été dernier, le Real Madrid semble prêt à tout pour Mbappé, qui devrait devenir la nouvelle tête d’affiche du projet de Florentino Pérez. La mère de la star française a récemment fait le point sur la situation, démentant notamment les récentes informations du Parisien concernant une prolongation avec le PSG. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club) » a écrit Fayza Lamari, via son compte Twitter. « Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties ». Celle qui gère la carrière de Kylian Mbappé a d’ailleurs parlé avec MARCA dans la foulée, expliquant que « l'option numéro un reste le Real Madrid », qui contacté par L’Équipe n’a pas démenti avoir tenu ces propos.

Un rendez-vous est prévu avec le Real Madrid !

Les évènements qui approchent devraient faire trembler un peu plus le Paris Saint-Germain. D’après les informations de RMC Sport , l’entourage de Kylian Mbappé devrait rencontrer les dirigeants du Real Madrid, puisqu’une rencontre serait prévue pour la semaine prochaine. Un rendez-vous très important, alors que le PSG aurait déjà joué sa dernière carte au Qatar, lors d’une rencontre être Nasser Al-Khelaïfi ainsi que le propriétaire du PSG avec Fayza Lamari. A en croire Le Parisien , la dernière offre du PSG portait sur un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option, un salaire de 50M€ par an et une prime de fidélité de 100M€.

