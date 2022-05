Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a rendez-vous avec le Real Madrid !

Publié le 6 mai 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Après avoir discuté avec les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain au Qatar, l’entourage de Kylian Mbappé devrait bientôt rencontrer le Real Madrid.

Tout se joue maintenant. Alors que la fin de son contrat approche à grands pas, Kylian Mbappé a encore le choix entre prolonger avec le Paris Saint-Germain ou encore ouvrir un nouveau chapitre de sa jeune carrière en rejoignant le Real Madrid. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a gagné du terrain ces derniers mois, mais le temps joue contre les dirigeants parisiens, qui a reçu un message clair de la part de la mère de Mbappé. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club) » a expliqué Fayza Lamari, via son compte Twitter. « Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties ». Pourtant, les choses pourraient bientôt bouger...

Rendez-vous entre le clan Mbappé et le Real Madrid la semaine prochaine