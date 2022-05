Foot - Mercato

Mercato : L’avenir de Cristiano Ronaldo est tout tracé !

Publié le 6 mai 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 mai 2022 à 18h44

Bien qu’un départ ait été évoqué dans la presse en raison de la potentielle non participation de Manchester United pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo devrait poursuivre chez les Red Devils alors que son futur entraîneur Erik Ten Hag ne compterait pas faire une croix sur lui.

De retour à Old Trafford à l’occasion du dernier mercato estival, douze ans après avoir quitté Manchester United pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagage. En effet, en raison des performances mitigées des Red Devils cette saison en championnat, le club entraîné de manière intérimaire par Ralf Rangnick pourrait ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, s’étant éloigné de la quatrième place, dernière position qualificative pour la prochaine campagne de C1. Ce qui pourrait avoir de grosses répercussions sur l’avenir de Cristiano Ronaldo bien que son contrat court jusqu’en juin 2023 à Manchester United. D’après 90min , il serait possible que le Qatar tente de nouveau sa chance avec Cristiano Ronaldo après avoir privilégié la piste Lionel Messi l’été dernier. Néanmoins, il se pourrait que l’avenir de Ronaldo s’écrive quoi qu’il arrive du côté de Manchester United. Du moins, pour la saison prochaine.

Ralf Rangnick affirme que Cristiano Ronaldo veut rester !

Lundi soir, dans la foulée de la victoire de Manchester United à Old Trafford face à Brentford (3-0), Ralf Rangnick a tenu à affirmer que le salut de Cristiano Ronaldo pour les supporters mancuniens n’était pas un signe de ses imminents adieux aux fans des Red Devils. « Des adieux de Cristiano Ronaldo aux supporters ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des adieux. Il a encore une année de contrat et pour autant que je sache, il sera encore là la saison prochaine » . a confié l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick lundi soir pour Stadium Astro , lui qui sera remplacé par Erik Ten Hag à l’intersaison. Pour l’émission FIVE , Fabrizio Romano a tenu à faire savoir qu’il ne faudrait pas compter sur un départ de Cristiano Ronaldo à l’intersaison. Selon les informations du journaliste, le Portugais ne serait pas dans un processus de départ et n’aurait qu’une seule envie : s’entretenir avec Erik Ten Hag quant au projet de jeu que souhaiterait mettre en place le futur entraîneur de Manchester United.

Ten Hag compterait sur Ronaldo la saison prochaine !