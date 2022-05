Foot - Mercato

Mercato : Le décor est planté pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’un potentiel départ de Cristiano Ronaldo, l’attaquant de Manchester United ne prendrait aucune décision avant d’avoir parlé à Erik Ten Hag.

De retour à Old Trafford douze ans après son départ lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo n’a pas perdu son sens du but puisqu’il a empilé les réalisations cette saison et a même atteint la barre symbolique des 100 buts en Premier League. Néanmoins, son avenir est considérablement évoqué dans la presse en raison de la potentielle absence de Manchester United en Ligue des champions la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ronaldo pourrait alors quitter les Red Devils . Néanmoins, ce ne serait pas la tendance actuelle selon Fabrizio Romano.

Ronaldo attendrait sa discussion avec Ten Hag avant de trancher !