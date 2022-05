Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a dressé son plan de vol pour le mercato estival !

Publié le 6 mai 2022 à 17h30 par La rédaction

Afin de se renforcer en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone a prévu un gros mercato estival. Et Xavi compterait bien faire son marché en Premier League, principalement du côté de Chelsea.

Le premier tournant de Xavi au FC Barcelone arrive cet été. Depuis sa prise de fonction, l’entraîneur espagnol réalise un travail remarqué sur le plan sportif. Malgré la frustrante élimination en quart de finale de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort, Xavi a ramené le Barça sur le podium et la qualification en Ligue des Champions semble bien engagée. Et même si le champion du monde 2010 a profité du bon mercato hivernal du club catalan, l’été risque d’être encore plus animé puisque les priorités sont nombreuses. Malgré l’arrivée très prolifique de Pierre-Emerick Aubameyang en janvier, Xavi aurait demandé à sa direction le recrutement d’un numéro 9. Et bien entendu, cela va aussi bouger derrière. Avec les départs attendus et espérés de Clément Lenglet et Samuel Umtiti, Barcelone doit se renforcer dans ce secteur, même si Xavi sera patient. « Notre plan pour le mercato estival 2022 ? Nous le planifions, nous dépendons de la situation financière du club. Nous verrons. Pour que des joueurs arrivent, d'autres doivent aussi partir. On est dans l'ère post-Messi, il faut avoir beaucoup de patience. J'ai été le premier à aspirer à gagner des titres, mais il faut se renforcer pour l'année prochaine », confiait le technicien espagnol en conférence de presse.

Le Barça prêt à piller Chelsea