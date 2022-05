Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme surprise se confirme pour l'avenir de Khazri !

Publié le 6 mai 2022 à 17h10 par Arthur Montagne

Bien que son contrat s'achève le 30 juin, Wahbi Khazri pourrait bien étendre son bail à l'ASSE, surtout en cas de maintien en Ligue 1.

Comme de nombreux Stéphanois, Wahbi Khazri voit son contrat arriver à son terme le 30 juin et devra donc trancher pour son avenir entre une prolongation ou un départ. Un dilemme qu'il évoquait récemment. « Ma famille est bien ici, c'est important pour moi. J'arrive à un stade de ma carrière où je suis plus proche de la fin, mais je me sens très fort, j'ai progressé techniquement, tactiquement et physiquement. La priorité c'est l'ASSE, si on se sauve et en étant à un poste où je marque des buts, ce sera bénéfique pour tous », assurait-il en conférence de presse.

Vers une prolongation pour Khazri ?