Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme annonce de Xavi dans ce dossier brûlant !

Publié le 6 mai 2022 à 23h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2023, Gavi possède la confiance de son entraineur, Xavi, qui voit en lui un acteur pour le futur du FC Barcelone.

Gavi est sans aucun doute l’une des plus grandes révélations de cette saison. Alors qu’il n’a intégré le groupe professionnel du FC Barcelone qu’en début de campagne, l’Espagnol s’est intégré très rapidement, et figure déjà parmi les incontournables du système de Xavi. Apparu à 42 reprises sur les 49 rencontres disputées par le Barça, le prodige de 17 ans est le 4ème Blaugrana le plus utilisé, mais son bail pose un problème. En effet, ce dernier possède encore son contrat jeune, qui prendra fin en juin 2023. Alors que les Catalans veulent régler cette situation au plus vite, l’entraineur barcelonais pense qu’il sera l’un des grands artisans du futur du club.

«Je sais que sa volonté est la même que la nôtre, continuer au Barça»