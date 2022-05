Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli affiche un regret pour cette recrue estivale…

Publié le 6 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

Très loin de son niveau affiché l’an passé, Pol Lirola est l’une des déceptions de l’OM cette saison. Après l’élimination contre Feyenoord, Jorge Sampaoli a tenté d’expliquer la mauvaise passe du latéral espagnol.

Il était l’une des recrues phares du mercato hivernal 2021 de l’OM. Prêté par la Fiorentina, Pol Lirola s’est rapidement imposé comme un joueur clé dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Alors l’été dernier, Pablo Longoria s’est démené pour faire revenir le latéral espagnol à l’OM. Un retour plus que poussif. Depuis son arrivée en septembre, Pol Lirola n’a jamais su retrouver son niveau de l’an passé.

«On a beaucoup parié sur le Lirola de la saison dernière»