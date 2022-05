Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle McCourt pour le recrutement !

Publié le 6 mai 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Jorge Sampaoli s'est livré sur le recrutement estival de son équipe. L'occasion de faire passer un message à Frank McCourt, le propriétaire de l'OM.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est montré très actif sur le marché. En effet, Pablo Longoria a offert une dizaine de joueurs à Jorge Sampaoli pour qu'il ait les les moyens de remplir ses objectifs. Et pour le moment, le coach de l'OM fait ce qu'il faut pour satisfaire sa direction, avec une demi-finale de Ligue Europa Conference et pour le moment une deuxième place en Ligue 1. Mais qu'en sera-t-il du prochain mercato estival de l'OM ? Jorge Sampaoli a apporté des éléments de réponse en conférence de presse ce vendredi.

«Si on arrive à se mettre d'accord, on sera sur le bon chemin, sinon...»