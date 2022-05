Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà réglé un dossier très sensible de l’été !

6 mai 2022

Alors que le PSG a opté pour une alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, cette situation semble avoir laissé un gout amer aux deux gardiens qui n’ont pas dissimulé leur frustration. L’un d’entre eux devrait donc être poussé vers la sortie cet été, et le Qatar semble avoir déjà réglé cette question…

Malgré les performances irréprochables de Keylor Navas dans les buts du PSG entre 2019 et 2021, la direction du club de la capitale avait décidé de jeter son dévolu l’été dernier sur Gianluigi Donnarumma. Une aubaine aux yeux de Leonardo, puisque le meilleur joueur de l’Euro quittait le Milan AC en fin de de contrat et se retrouvait donc libre sur le marché des transferts, ce qui permettait également au PSG d’assurer l’avenir à ce poste avec un jeune gardien de 23 ans. Donnarumma et Navas se sont donc partagés le temps de jeu cette saison dans les buts du club de la capitale, ce qui semblait jusqu’ici plutôt leur convenir, mais les langues de sont déliées ces derniers jours au PSG.

Navas et Donnarumma ont lancé un ultimatum

Le premier à avoir allumé la mèche n’est autre que Keylor Navas le 20 avril dernier, au micro de Canal +, annonçant qu’il ne repartirait pas pour une nouvelle saison en alternance et mettait demandait ainsi au PSG de faire un choix : « Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », avait expliqué l’ancien gardien du Real Madrid. Même son de cloche quatre jours plus tard pour Gianluigi Donnarumma au micro de Sky Italia : « Je suis ici pour être titulaire. Comme je l'ai déjà dit, ce fut une année d'acclimatation pour moi : il n'a pas été facile de changer de langue et d'habitudes. J'ai une excellente relation avec Navas mais, comme il l'a également dit, il n'a pas été facile de vivre cette compétition. Les choses doivent absolument changer ». Les deux gardiens du PSG ont donc demandé à Doha de trancher, et c’est chose faite…

Le PSG veut se débarrasser de Navas

Dans ses colonnes du jour, Le Parisien annonce que Keylor Navas fait partie de la liste des joueurs n’entrant plus dans les plans du PSG pour l’avenir, et le Qatar va donc tenter de se débarrasser du gardien costaricien de 35 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 au Parc des Princes. Reste à savoir si Navas parviendra à trouver un point de chute durant le mercato estival.