Mercato - PSG : Le Qatar va boucler une opération à 40M€ !

Publié le 6 mai 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Prêté par le Sporting CP jusqu'à la fin de la saison, Nuno Mendes va bel et bien s'engager définitivement avec le PSG qui lèvera son option d'achat fixée à 40M€.

Depuis le départ de Maxwell, le PSG a multiplié les recrues au poste de latéral gauche sans jamais réussir à faire oublier le Brésilien. Layvin Kurzawa et Lucas Digne n'ont jamais confirmé les promesses aperçues à Monaco et à Lille, tandis que Juan Bernat aurait pu être l'heureux élu, mais il a été coupé dans son élan par une grave blessure. Par conséquent, le PSG a décidé de miser sur Nuno Mendes l'été dernier. Le jeune portugais de 19 ans a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Sporting CP.

Le PSG va annoncer le transfert définitif de Nuno Mendes