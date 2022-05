Foot - OM

OM - Malaise : L'annonce inquiétante de Sampaoli sur Payet...

Publié le 6 mai 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

Victime d'une blessure face au Feyenoord, Dimitri Payet pourrait ne pas rejouer de la saison. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi après-midi, Jorge Sampaoli a expliqué que le verdict n'était pas encore tombé.

Ce jeudi soir, l'OM a perdu Dimitri Payet. Opposé à Feyenoord en demi-finale retour de Ligue Europa Conference, le club emmené par Jorge Sampaoli a été privé de son capitaine prématurément. Touché à un mollet, Dimitri Payet a dû quitter la pelouse du stade Vélodrome après seulement 32 minutes. Et d'après RMC Sport , les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour le milieu offensif de l'OM. En effet, Dimitri Payet serait victime d'une lésion musculaire et pourrait ne pas être apte à rejouer avant la fin de la saison. Interrogé sur le sujet, Jorge Sampaoli a entretenu le suspens.

«C'est impossible de le remplacer»