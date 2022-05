Foot - OM

OM - Malaise : Vers un terrible coup dur pour Dimitri Payet ?

Publié le 6 mai 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu contre Feyenoord jeudi soir, Dimitri Payet souffrirait d'une lésion musculaire qui pourrait le priver de la fin de la saison avec l'OM.

Dimitri Payet est maudit. Comme lors de la finale de la Ligue Europa en 2018, le numéro 10 de l'OM a encore du quitter ses partenaires sur blessure lors d'un rendez-vous européen important. En effet, jeudi soir, à l'occasion de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence contre Feyenoord, Dimitri Payet a cédé sa place à la 32e minute à Arkadiusz Milik et n'a pu assister qu'impuissant à l'élimination de son équipe après le nul (0-0) concédé au Vélodrome. A l'issue de la rencontre, Jorge Sampaoli donnait des nouvelles de son numéro 10. « Payet, s'est fait une blessure dont nous ne connaissons pas encore la gravité. On verra vendredi après les examens quel est le degré de gravité de cette blessure mais elle a changé le match », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Fin de saison pour Payet ?