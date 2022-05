Foot - OM

OM : Milik monte au créneau avant Feyenoord !

Publié le 4 mai 2022 à 14h58 par La rédaction mis à jour le 4 mai 2022 à 15h00

En conférence de presse, Arkadiusz Milik a évoqué la récente méforme de l’OM, tout en soulignant que l’équipe a les moyens d’aller en finale de Ligue Europa Conférence.