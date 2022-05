Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Après la débâcle à Madrid, Guardiola vide son sac sur son avenir !

Publié le 6 mai 2022 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 22h42

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a livré son ressenti après la défaite en demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, et a même parlé de son avenir à la tête du club.