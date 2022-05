Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est possible pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 6 mai 2022 à 22h50 par La rédaction

Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur sa situation à Naples. Décryptage.

Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur sa trajectoire à Naples : « Ce qui me plaît à Naples ? Tout (sourire) ! Le soleil, la mer, les gens, la ferveur autour du football. Qu'ils aient 10 ou 70 ans, ils adorent le football. Tout le monde te parle de football. J'aime beaucoup leur manière d’accueillir les étrangers. Ma famille et mes amis sont mieux accueillis que moi lorsqu'ils arrivent en ville et qu’ils disent mon nom, ils sont accueillis à bras ouverts, c'est quelque chose de top. J'adore vivre ici. Les enfants adorent. Ouand on est en France, ils demandent à rentrer à Napoli. Ils aiment la culture italienne. Mes enfants parlent italien couramment. Ça fait quand même huit ans que je suis là. Si je suis encore là malgré tout ce qu'il s’est passé, c'est que je me sens bien ici ».

Logiquement, il devrait partir, mais…

Comment décrypter les propos du défenseur central international sénégalais, dont on sait qu’il est convoité par plusieurs clubs comme le PSG, Barcelone voire Manchester City, et qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Naples cet été ? Logiquement, compte tenu de son âge et de sa situation contractuelle, Koulibaly devrait quitter le Napoli et tenter un challenge dans un des tops clubs mondiaux. Mais à la lumière des mots du défenseur napolitain, très élogieux sur la vie à Naples, un départ apparaît loin d’être acté aujourd’hui. Surtout que la direction lui a proposé une prolongation.