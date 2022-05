Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum lancé dans cette opération colossale de Leonardo ?

Publié le 6 mai 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Proche de débarquer au Paris Saint-Germain par le passé, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être l’un des gros coups du mercato de Leonardo, avec Maurizio Sarri qui aurait accepté sa vente... à certaines conditions !

Son nom n’est que trop bien connu du côté du Paris Saint-Germain. Cela fait plusieurs années déjà que Sergej Milinkovic-Savic est annoncé dans le viseur de Leonardo, qui est passé tout près du but en 2020, avant que la crise du Covid-19 ne vienne tout remettre en cause. L’occasion de se rattraper va se présenter, puisque la presse italienne assure que Milinkovic-Savic et la Lazio devraient se séparer à la fin de la saison ! Le PSG semble être au premier rang, mais doit tout de même faire face à la concurrence de Manchester United et de la Juventus, dans une opération qui pourrait atteindre les 80M€.

Sarri veut au moins six joueurs pour lâcher Milinkovic-Savic