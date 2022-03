Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce retentissante de Khazri sur son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Wahbi Khazri pourrait quitter l'ASSE librement et gratuitement cet été. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, l'attaquant des Verts a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Wahbi Khazri pourrait vivre ses derniers mois à l'ASSE. En effet, l'attaquant des Verts partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Présent en conférence de presse ce jeudi, Wahbi Khazri a été interrogé sur sa situation. L'occasion pour lui de faire passer un message clair sur son avenir.

«Notre priorité c'est de sauver l'ASSE, j'aurais la fin d'année pour y penser»