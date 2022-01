Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz s'attaque à un coéquipier de Khazri !

Publié le 20 janvier 2022 à 11h10 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, l'ASSE s'intéresserait à l'international tunisien Mohamed Dräger (25 ans) qui n'a disputé que 2 rencontres avec Nottingham Forrest.

Dans les colonnes du Progrès , Pascal Dupraz s'est montré très clair concernant son souhait pour la fin du mercato. « On veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral. Mais si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann n’est pas au niveau. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. Il sous performe, il va falloir qu’il performe et même qu’il surperforme parce qu’on a musardé », assurait-il. L'arrivée d'un latéral droit semble donc être une priorité dans l'esprit de l'entraîneur de l'ASSE.

Mohamed Dräger dans le viseur de l'ASSE ?