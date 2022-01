Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi à l’origine d’un incroyable coup avec Hazard ?

Publié le 20 janvier 2022 à 9h45 par B.C.

En grande difficulté au Real Madrid, Eden Hazard envisage de quitter la capitale espagnole pour se relancer. Une situation dont pourrait profiter le PSG. Explications.

Prêt à tout pour évoluer au Real Madrid, Eden Hazard a vu son rêve se transformer en cauchemar dans la capitale espagnole. Depuis son arrivée en 2019, l’international belge n’est jamais parvenu à s’imposer et apparaît aujourd’hui comme un indésirable aux yeux de Carlo Ancelotti. Une situation qui inciterait l’attaquant de 31 ans à plier bagage à l’issue de la saison, pour le plus grand bonheur de Florentino Pérez, prêt à s’en séparer en cas d’offre satisfaisante. Reste à voir désormais quel club sera disposé à se positionner sur un joueur en grande difficulté depuis plus de deux ans, mais dans ce dossier, la position du PSG sera à surveiller de près.

Al-Khelaïfi apprécie Hazard