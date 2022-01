Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 20 janvier 2022 à 9h15 par T.M.

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger est l’une des grosses occasions à saisir sur le mercato. Une opportunité que Leonardo n’entend pas laisser passer.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo avait décidé d’exploiter le marché des joueurs libres pour renforcer le PSG. Ainsi, Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Messi avaient rejoint le club de la capitale, qui n’avait pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. Une politique de recrutement que Leonardo pourrait encore suivre lors du prochain mercato estival. Alors que Paul Pogba pourrait notamment débarquer libre, le PSG serait également très intéressé par le défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger.

Ça discute chiffres !