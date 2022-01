Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait comment oublier Kylian Mbappé !

Publié le 20 janvier 2022 à 7h45 par T.M.

Bien que l’espoir serait toujours présent au PSG, le départ de Kylian Mbappé en fin de saison est une réelle possibilité. Une perte qui sera terrible pour le Qatar, qui saurait toutefois comment se relever.

En refusant les 200M€ du Real Madrid lors du dernier mercato estival, le PSG a pris un énorme risque avec Kylian Mbappé. En effet, le Français est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc s’en aller librement. Récemment, il était expliqué que le club de la capitale reprenait espoir pour la prolongation de Mbappé. Il n’empêche qu’un départ au Real Madrid en fin de saison du champion du monde ne cesse de revenir. Un pré-accord existerait et au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez serait plus confiant que jamais, touchant son rêve de voir Kylian Mbappé sous la tunique merengue du bout des doigts.

Zidane pour tourner la page ?