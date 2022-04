Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant de Dupraz sème le doute sur son avenir !

Publié le 12 avril 2022 à 21h15 par A.M.

Prêté à l'AC Ajaccio, Jean-Philippe Krasso s'est prononcé sur son avenir alors que les Corses jouent la montée en Ligue 1 pendant que l'ASSE joue sa survie dans l'élite.

Non désiré par Pascal Dupraz, Jean-Philippe Krasso a été prêté à l'AC Ajaccio jusqu'à la fin de la saison. Et alors qu'il quittait l'ASSE, qui se bat pour ne pas descendre en Ligue 2, l'attaquant a rejoint un club qui lutte à l'inverse pour monter en Ligue 1. Par conséquent, Jean-Philippe Krasso pourrait voir ses deux clubs se croiser avec la possibilité de monter en Ligue 1 avec l'ACA, mais en continuant à évoluer en Ligue 2 en cas de descente de l'ASSE. Une situation paradoxale sur laquelle s'est confié l'ancien attaquant d'Epinal.

Krasso n'écarte aucune option pour son avenir