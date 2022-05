Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme aveu d’Ancelotti sur son départ à la retraite !

Publié le 3 mai 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Ayant entraîné dans les cinq plus grands championnats d’Europe, il a d’ailleurs connu le succès dans chacun d’entre eux, Carlo Ancelotti a affirmé qu’il sera temps de mettre un point final à sa carrière d’entraîneur après son départ du Real Madrid et ce, quelque soit la date de ce moment fatidique. À moins qu’une porte s’ouvre pour la sélection canadienne.

Le Real Madrid a pris une grande décision au terme de l’exercice précédent. Alors que Zinedine Zidane a fait le choix de quitter une nouvelle le club merengue après son premier départ en 2018, Florentino Pérez optait alors pour l’option Carlo Ancelotti, qu’il connaissait déjà pour sa première expérience sur le banc du Real Madrid entre 2013 et 2015. Et après le 35ème sacre du Real Madrid en Liga raflé samedi dernier face à l’Espanyol Barcelone (4-0), le président Pérez revenait avec fierté sur la sélection d’Ancelotti pour le poste d’entraîneur. « Le retour d’Ancelotti ? Peut-être, dès que nous l'avons appelé, il a dit 'je me présente', c'est ce qu'il a dit. Et en parlant avec lui ces jours-ci, il m'a dit qu'il a entraîné beaucoup d'équipes et il dit que la différence est qu'à Madrid les joueurs sont madridistas et c'est un plus ». Son retour à la tête de l’équipe première du Real Madrid, Carlo Ancelotti l’a particulièrement savouré comme il l’a lui-même fait savoir après le sacre du club merengue. « Je veux remercier le club et le président (Florentino Pérez) de m'avoir fait venir ici alors que je ne m'y attendais pas, pour être honnête. Ici, il faut être pressé de célébrer. (…) C'est spécial d'être l'entraîneur de Madrid. Je n'arrive toujours pas à y croire. Madrid a quelque chose de spécial, le poids du maillot et pas seulement pour les joueurs. Petit à petit, nous sommes tous des fans du Real Madrid et cela compte sur le terrain, j'ai un contrat jusqu'en 2024 ». Mais justement qu’en est-il de son avenir ?

Ancelotti veut raccrocher après le Real Madrid…

Alors qu’il a été question dans la presse espagnole d’une potentielle éviction de Carlo Ancelotti à la prochaine intersaison si la fin de l’exercice ne se passait pas bien, il n’en serait finalement rien. Le président Florentino Pérez et l’ensemble du comité de direction du Real Madrid compteraient sur Ancelotti en marge de la saison prochaine. Et pour le reste ? Le technicien italien qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 a fait passer un message clair à ses supérieurs comme il l’a déclaré à Prime Video Italia . « Après le Real Madrid, je vais probablement arrêter. Mais si Real me garde ici pendant dix ans, alors j'entraînerai pendant dix ans. Après le football, j'aimerais être avec mes petits-enfants, partir en vacances avec ma femme, il y a tellement de choses que j'ai oubliées et que j'aimerais faire. Pour aller dans de nombreux endroits où je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été en Australie. Je n'ai jamais été à Rio de Janeiro. Rendre visite à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si on pouvait tout faire, donc le jour où je démissionnerai, j'aurai toutes ces choses à faire ».

