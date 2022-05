Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’annonce retentissante d’Ancelotti sur son avenir !

Publié le 3 mai 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Real Madrid, Carlo Ancelotti a d’ores et déjà pris la décision de prendre sa retraite une fois que son aventure merengue sera arrivée à son terme comme il l’a fait savoir à la télévision italienne.

Alors qu’il a effectué son grand retour à la tête de l’effectif du Real Madrid lors de la dernière intersaison pour y remplacer Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti a remporté sa première Liga samedi dernier après avoir échoué lors de son premier passage sur le banc merengue. Toujours en course pour rafler une deuxième Ligue des champions au Real Madrid après son sacre en 2014 face à l’Atletico de Madrid, Ancelotti a affirmé qu’il devrait prendre sa retraite une fois que sa nouvelle expérience au Real Madrid sera arrivée à sa fin, le technicien italien étant sous contrat jusqu’en juin 2024.

Ancelotti révèle qu’il arrêtera sa carrière après le Real Madrid !