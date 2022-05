Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indice de taille sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 7 mai 2022 à 20h10 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2022 à 20h12

Malgré une saison globalement amputée par les blessures, Sergio Ramos prendrait de l’épaisseur au sein du vestiaire du PSG sur cette fin d’exercice.

La première saison de Sergio Ramos avec le PSG n’aura pas été de tout repos. Arrivé en grande pompe en provenance du Real Madrid, l’international espagnol est venu pour solidifier la défense parisienne et aider le club à atteindre son objectif suprême : remporter la Ligue des Champions. Mais Ramos aura été miné par les blessures, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Pas de quoi remettre en cause son envie de rester au PSG. « J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra », confiait le quadruple vainqueur de la C1 pour Prime Video .

Ramos prend de l’épaisseur en interne