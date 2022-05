Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’est engagé dans une bataille royale pour remplacer Mbappé !

Publié le 9 mai 2022 à 8h15 par Axel Cornic

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé se dessine au fil des jours, le Paris Saint-Germain semble insister pour recruter Rafael Leao, ancien du LOSC désormais à l’AC Milan.

Le suspense est à son paroxysme. Alors que son contrat se termine dans seulement quelques semaines, Kylian Mbappé ne semble pas encore avoir pris de décision définitive concernant son avenir. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation avec le Paris Saint-Germain reste possible, mais la menace du Real Madrid grandit de jour en jour. Les prochains jours pourraient apporter leur lot d’informations de taille, puisque RMC Sport a annoncé que la mère de Mbappé devrait rencontrer les dirigeants madrilènes, après avoir parlé avec les hauts dirigeants du PSG au Qatar, à la fin du mois d’avril dernier. Ainsi, à Paris on se prépare au pire et on aurait déjà activé plusieurs pistes pour oublier un éventuel échec sur Mbappé...

Le PSG continue de pousser pour Rafael Leao