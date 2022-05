Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé, Messi et Neymar, le Qatar a tranché !

Publié le 9 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Cette saison, le PSG a aligné l’incroyable trio composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Alors que cette association pourrait ne pas durer, le club de la capitale saurait qui conserver en premier.

L’été dernier, le PSG a réalisé un coup historique en s’offrant les services de Lionel Messi pour 0€. Libre suite à son départ du FC Barcelone, l’Argentin a posé ses valises dans la capitale française. Une arrivée qui a mis l’eau à la bouche de tous les fans puisque cela a permis de créer l’incroyable MNM avec Kylian Mbappé et Neymar. Finalement, le bilan de ce trio laisse à désirer cette saison. D’ailleurs, à l’avenir, cette association pourrait voler en éclats.

Se séparer de Messi et Neymar pour prolonger Mbappé ?