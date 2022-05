Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à deux doigts de trouver un accord avec le Real Madrid !

Publié le 8 mai 2022 à 18h10 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé serait vraisemblablement sur le point de trouver un terrain d’entente avec le Real Madrid.

Tout se joue maintenant pour Kylian Mbappé. A seulement quelques semaines de la fin de son contrat, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a encore une chance de le prolonger. Du côté du Real Madrid on semble toutefois être passés à la vitesse supérieure et RMC Sport a récemment révélé qu’une rencontre devrait avoir lieu avec la mère de Mbappé au cours des prochains jours. L'un des sujets sensibles de cet énorme dossier concerne les droits à l’image du joueur, avec le PSG qui serait disposé à lui donner l’intégralité des gains, alors que le Real Madrid ne serait pas disposé à aller plus loin que le 50%.

Mbappé et le Real Madrid d’accord sur les droits à l’image