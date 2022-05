Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable plan du Qatar pour prolonger Kylian Mbappé !

Publié le 8 mai 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on s’active pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Pour cela, le Qatar est prêt à toutes les folies financièrement parlant. D’ailleurs, un incroyable plan aurait été mis sur pied pour avoir les faveurs du numéro 7 du PSG.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour le moment, cette question n’a toujours pas de réponse officielle. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le joueur de Mauricio Pochettino a le choix entre prolonger avec le club de la capitale ou partir libre, notamment vers le Real Madrid. Dernièrement, la tendance était clairement à un départ vers les Merengue, mais aujourd’hui, la tendance a totalement évolué. A tel point que Le Parisien a récemment révélé que Kylian Mbappé avait trouvé un accord de principe pour signer un nouveau contrat avec le PSG. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », s’était toutefois empressée de démentir la mère de Kylian Mbappé. Ce dimanche, de nouveaux éléments sont d’ailleurs arrivés dans ce dossier Mbappé. « Cela va s'étirer encore jusqu'au début officiel du mercato ou même jusqu'à la fin du contrat », a ainsi expliqué une source proche de l’opération pour l’ AFP , démentant au passage les chiffres évoqués, à savoir un salaire annuel net de 50M€ ainsi qu’une prime de 100M€.

Trois choix pour Mbappé !