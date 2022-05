Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible bataille s'annonce pour Aurélien Tchouaméni !

Publié le 8 mai 2022 à 11h10 par Pierrick Levallet

Remarquable avec l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni devrait quitter le Rocher cet été. Et l'international tricolore ne manqueraient de prétendants de renom puisque plusieurs gros clubs, dont le PSG, seraient intéressés par ses services.

Cet été, le PSG aura plusieurs chantiers sur le mercato. Parmi eux, on peut encore une fois retrouver le milieu de terrain, qui fait souvent les frais d’une reconstruction avec les venues de plusieurs joueurs au cours des dernières années. La prochaine fenêtre des transferts ne devrait pas déroger à la règle puisque Leonardo aurait quelques joueurs dans son viseur comme Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouaméni. Ce dernier, devenu essentiel dans l’entrejeu de l’AS Monaco, devrait être amené à faire ses valises cet été afin de rejoindre un plus gros club. Et ce ne serait pas les prétendants qui manqueraient.

Plusieurs prétendants vont rendre l’été de Tchouaméni mouvementé