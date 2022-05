Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une première menace pour Al-Khelaïfi avec ce crack de L1 ?

Publié le 8 mai 2022 à 10h10 par Amadou Diawara

Alors qu'il souhaiterait recruter un numéro 8 box-to-box capable de marquer cet été, le PSG aurait coché le nom de Kephren Thuram. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec l'Inter sur ce dossier.

Comme l'a indiqué Le Parisien il y a quelques jours, le PSG s'est fixé une nouvelle priorité pour son recrutement. Plutôt que de rechercher un nouveau numéro 6, comme lors des précédentes saisons, le club de la capitale souhaiterait désormais s'offrir les services d'un numéro 8 box-to-box capable de marquer. Ainsi, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié plusieurs cibles à ce poste, et notamment Khephren Thuram, qui réalise une belle saison avec l'OGC Nice. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier.

Khephen Thuram, la piste préférentielle de l'Inter au milieu ?