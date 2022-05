Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat XXL promis à Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 8 mai 2022 à 9h15 par Thibault Morlain

Alors que le Qatar serait prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé, des précisions ont toutefois été apportées sur les chiffres qui peuvent sortir sur le contrat proposé par le PSG.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé doit faire un choix entre rejoindre le Real Madrid ou prolonger avec le club de la capitale. Cela fait maintenant de très longues semaines que le Qatar fait le forcing pour s’assurer la continuité de son crack. Et pour convaincre Mbappé, du côté de Doha, on est prêt à mettre les petits plats dans les grands et offrir un contrat record au champion du monde. Ainsi, selon les derniers échos, l’offre du PSG serait un salaire annuel net de 50M€ ainsi qu’une prime de 100M€.

« Il n'y a pas de telles sommes »