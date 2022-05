Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’annonce de Le Graët, que doit faire Zidane ?

Publié le 8 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Priorité absolue des propriétaires qataris pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG, Zinedine Zidane privilégierait l’Équipe de France. Néanmoins, Noël Le Graët a brouillé les pistes concernant la position de sélectionneur occupée par Didier Deschamps. Selon vous, quelle décision doit prendre Zidane ? C’est notre sondage du jour !

Malgré ses déclarations dans les médias ces derniers dans lesquelles il faisait part de sa volonté et de son optimisme quant à sa présence sur le banc du PSG la saison prochaine, Mauricio Pochettino aurait de fortes chances de voir le comité de direction du Paris Saint-Germain lui indiquer la porte à la fin de la saison, soit à une année de l’expiration de son contrat. Et pour le remplacer, les propriétaires qataris font de Zinedine Zidane la priorité absolue. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs en décembre dernier que Zidane prenait de plus en plus en considération l’option PSG. Néanmoins, l’Équipe de France serait privilégiée par le champion du monde. L’occasion pour Noël Le Graët de faire un point sur la situation de Didier Deschamps liée à celle de Zinedine Zidane, le sélectionneur étant sous contrat jusqu’à la fin de l’année civile, soit après le Mondial au Qatar. « Si Zinedine Zidane est la meilleure solution pour remplacer Didier Deschamps ? Déjà, il faut faire attention à ce que l’on dit. Zidane a montré à Madrid qu’il avait des qualités que l’on imaginait à peine. Dans l’esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n’est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options. L’option prioritaire ? Je ne suis pas en train de me dire : « Pourvu que Didier me dise non et que j’aille voir Zidane ».

Pas de décision avant la fin du Mondial pour le poste de sélectionneur de l’Équipe de France !