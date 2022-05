Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme ouverture pour le successeur annoncé de Milik ?

Publié le 8 mai 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Alors que le flou persiste autour de l’avenir de Arkadiusz Milik, Pablo Longoria aurait décidé de réactiver l’une de ses anciennes pistes avec Giovanni Simeone, actuellement prêté par Cagliari à l’Hellas Verona.

On a beaucoup parlé de lui cet été, alors que les spéculations autour d’un départ de Arkadiusz Milik fusaient dans tous les sens. Presque un an après, son nom revient sur le devant de la scène, puisque But Football Club a tout récemment annoncé que l’Olympique de Marseille suivrait toujours Giovanni Simeone, fils de Diego Simeone et actuel attaquant de l’Hellas Verona. Prêté par Cagliari, il est actuellement le quatrième meilleur buteur de Serie A derrière Lautaro Martinez, Dušan Vlahović et Ciro Immobile, avec 16 réalisations en 33 rencontres. Verona peut l’acheter définitivement grâce à une option d’achat de 12M€, mais cela pourrait bien arranger l’OM, qui pourrait sauter sur l’occasion pour le recruter.

Simeone veut un plus gros club que Verona