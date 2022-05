Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, rien ne va plus !

Publié le 8 mai 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé se dirigeait vers un départ au Real Madrid. Mais dans ce dossier, les cartes seraient rebattues.

« Cela va s'étirer encore jusqu'au début officiel du mercato ou même jusqu'à la fin du contrat » a confié une source proche du dossier Kylian Mbappé à l'AFP ce dimanche. Il faudra donc encore attendre plusieurs semaines avant de connaître la décision du joueur. Agé de 23 ans, il est à un croisement de sa carrière, hésitant entre deux options. L'international français a le choix entre prolonger son contrat au PSG, ce qui selon les informations exclusives du 10Sport.com est clairement envisagé, et rejoindre en tant qu'agent libre le Real Madrid. Un an après son échec, le club espagnol espère enfin rafler la mise et mettre la main sur celui qui pourrait être la tête de gondole de son projet. Depuis plusieurs mois, les responsables espagnols ne cachaient pas leur optimisme en interne. Mais depuis plusieurs jours, la tendance semble doucement s'inverser. Le Parisien évoquait dès jeudi un accord de principe entre le clan Mbappé et le PSG autour d'un nouveau contrat de deux ans. Une information démentie par la mère du joueur. Mais ce dimanche, c'est au tour d' El Pais d'évoquer une possible prolongation à Paris. En effet, le dialogue entre l'entourage du Français et le Real Madrid serait loin d'être fluide.

L'offre du Real Madrid aurait déçu Kylian Mbappé

Chroniqueur pour Marca , Pedro Morata annonce, lui aussi, que les relations entre le clan du joueur et Florentino Perez seraient loin d'être optimales. Et pour cause, la dernière proposition du Real Madrid n'aurait pas convaincu Kylian Mbappé. Le joueur s'attendait à recevoir une offre beaucoup plus importante, notamment au niveau du salaire. « Il y a trois mois, les relations se sont refroidies parce que Madrid a offert une petite somme pour sa libération. Et cela s'est produit dans un environnement où, à l'époque, l'émir du Qatar n'avait pas encore fait de geste et où Mbappé était prêt à demander beaucoup moins maintenant. Le joueur et sa mère ont été blessés et l'affaire a été classée. Maintenant, trop de temps a passé (…) Dans mes informations, si la clôture de la signature est retardée, elle peut être mise en péril car le joueur est déçu. Entre le transfert 100 (net) et le salaire net 50 que le PSG lui donne et le petit montant que Madrid veut payer pour le transfert et ces 25 salaire que le joueur a déjà accepté, il y a un abîme. Florentino ne veut payer à personne 40 ou 50 salaire net car il doit garder un équilibre avec le reste de ses joueurs » peut-on lire sur le site du média espagnol. Même s'il privilégie le projet sportif, Mbappé s'attendait à mieux de la part des responsables merengue, aussi sur la question sensible des droits à l'image.

La question des droits à l'image au centre des préoccupations