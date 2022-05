Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a un problème avec le Real Madrid !

Publié le 8 mai 2022 à 14h15 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a reçu une offre du Real Madrid, celui-ci serait déçu d’une partie du contrat, en envisagerait de rester au Paris Saint-Germain.

Il est difficile de prédire où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. En effet, ce dernier sera libre le 30 juin prochain, et le Real Madrid désire l’attirer à tout prix lors du mercato estival. Auteur de 35 buts et 23 passes décisives en 43 rencontres cette saison, la star du Paris Saint-Germain est l’un des joueurs les plus prolifiques d’Europe, et les deux géants bataillent durement pour obtenir sa signature. Toutefois, alors que les Merengue ont transmis une offre de contrat au Bondynois, celui-ci pourrait finalement envisager de rester au PSG.

Mbappé envisage de rester au PSG