Mercato - Real Madrid : Un gros dossier d'Ancelotti relancé par une offre 45M€ ?

Publié le 8 mai 2022 à 12h00 par Pierrick Levallet

Désireux de rajeunir son milieu de terrain en vue de la saison prochaine, le Real Madrid penserait à Youri Tielemans. Cependant, un autre club se rapprocherait dangereusement de l'international belge.

Avec un milieu de terrain qui se fait de plus en plus vieillissant chaque saison, le Real Madrid entend bien apporter du sang neuf dans ce secteur de jeu. L’été dernier déjà, le club madrilène avait commencé ce processus avec l’arrivée d’Eduardo Camavinga. Cet été, Florentino Pérez voudrait compter sur un nouveau jeune pour assurer la relève de l’entrejeu aux côtés de l’international tricolore et de Federico Valverde. Quelques noms ont donc été liés au Real Madrid jusqu’à présent, dont celui de Youri Tielemans récemment. Toutefois, un autre club de Premier League serait intéressé par le joueur de Leicester City et il pourrait bien passer à l’offensive très prochainement.

Arsenal est proche de boucler l’arrivée de Tielemans pour 45M€