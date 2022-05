Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une recrue à 50M€ se confirme pour Ancelotti ?

Publié le 3 mai 2022 à 0h30 par Dan Marciano

Désireux de quitter Leicester à la fin de cette saison, Youri Tielemans aimerait poursuivre sa carrière en Espagne. Le Real Madrid pourrait lancer les grandes manœuvres dans ce dossier.

Le recrutement d'un milieu de terrain est loin d'être la priorité du Real Madrid, concentré sur le dossier Kylian Mbappé. Mais le club espagnol pourrait bien s'offrir un renfort dans l'entrejeu si l'occasion se présente. Depuis plusieurs semaines, il est question d'un intérêt de la Casa Blanca pour Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), mais un autre profil aimerait rejoindre le groupe de Carlo Ancelotti. Selon les informations d' As , Youri Tielemans voudrait porter le maillot du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Une information confirmée en Belgique.

C'est confirmé, Tielemans voudrait rejoindre le Real Madrid

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Youri Tielemans aurait pris la décision de quitter Leicester, un an avant la fin de son contrat. Agé de 24 ans, l'ancien joueur de l'AS Monaco aurait fait savoir à son entourage qu'il souhaitait évoluer au sein du championnat espagnol la saison prochaine. A en croire cette source, le Real Madrid pourrait bien se positionner concrètement dans les prochaines semaines et transmettre une offre à Leicester dans ce dossier Tielemans, qui avoisinerait les 50M€.