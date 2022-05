Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un compatriote d’Hazard attend l’appel d’Ancelotti !

Publié le 1 mai 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 mai 2022 à 19h37

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid aimerait consolider son milieu de terrain. Et dans cette optique, le club madrilène pourrait se tourner vers une piste de longue date en la personne de Youri Tielemans. D’ailleurs, le Belge attendrait que la formation merengue se manifeste pour lui.

Pour cet été, le Real Madrid aurait quelques projets qu’il souhaiterait mener à bien afin de se renforcer pour la saison prochaine. Le club madrilène aurait donc fixé sa grande priorité sur Kylian Mbappé, mais scruterait également le marché des transferts à la recherche d’autres bonnes affaires. Dans cette optique, les Merengue penseraient à Aurélien Tchouaméni afin d’apporter de la concurrence à Casemiro. Mais le champion d’Espagne aurait reçu un appel du pied de la part d’une autre piste sur le marché des transferts.

Tielemans attend l’appel du Real Madrid mais...

En effet, selon les informations d’ AS , Youri Tielemans devrait quitter Leicester City cet été, à un an de la fin de son contrat. L’ancien de l’AS Monaco aurait même déjà tranché pour son avenir puisqu’il attendrait un appel du Real Madrid, que le club madrilène ciblerait depuis des années maintenant. D’ailleurs, le pensionnaire de La Liga aurait déjà manifesté son intérêt pour Youri Tielemans il y a deux ans. Mais finalement, l’international belge est resté à Leicester City, sans doute pour son bien puisqu’il a pu parfaire son jeu au fil des années. Les deux prochaines semaines devraient assez déterminantes concernant l’avenir du milieu de terrain de 24 ans. La prochaine destination de Youri Tielemans devrait être dévoilée en fonction du parcours de Leicester City en Europa Conference League. Si le club de Premier League atteint la finale, le Belge devrait attendre que la compétition soit totalement terminée avant de se prononcer sur son avenir. Mais le Real Madrid devrait voir une concurrence plutôt rude s’installer sur le dossier.

Plusieurs clubs de Premier League en pincent pour le Belge