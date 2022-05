Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan XXL du Real Madrid pour le feuilleton Mbappé !

Publié le 1 mai 2022 à 19h10 par La rédaction

Désireux de recruter Aurélien Tchouaméni lors du mercato estival, le Real Madrid aurait d’abord l'intenton d'officialiser le transfert de Kylian Mbappé en amont.

Ce n’est plus un secret, le Paris Saint-Germain devrait renforcer son entrejeu lors du mercato estival. En effet, Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum pourraient faire leurs valises cet été, et Leonardo cherche déjà leurs successeurs. Alors que les noms de Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic sont régulièrement cités du côté de la capitale, Aurélien Tchouaméni serait également ciblé. Toutefois, si l’international français attire les convoitises du PSG, le Real Madrid s’intéresserait également au joueur de 22 ans, mais devrait attendre avant de se prendre sa décision finale.

Le Real Madrid veut d’abord finaliser l’arrivée de Mbappé avant Tchouaméni !